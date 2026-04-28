الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي

"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجمات الإرهابية في مالي
28 ابريل 2026 14:45

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق في جمهورية مالي، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لأشكال العنف والإرهاب والتطرف كافة، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين وترويع الآمنين جريمة نكراء تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وجميع الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز قيم الحوار والتسامح بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية مالي، سائلًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
مالي
هجمات
هجمات إرهابية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©