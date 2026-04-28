الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم

دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم
28 ابريل 2026 15:18

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، رقماً قياسياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط مدة الانقطاع 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً "أي نحو 49 ثانية" خلال عام 2025.

وحطمت الهيئة، بهذا الإنجاز، الرقم القياسي العالمي الذي حققته في عام 2024 البالغ 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، بنسبة تحسن سنوية بلغت نحو 13%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتدمجه بشكل شامل في استراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، لتقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتنمية» يستعرض مشاريعه النوعية لتعزيز الوصول إلى الطاقة المتجددة
مساهمو «أدنوك للغاز» يقرون توزيع 13.1مليار درهم أرباحاً عن 2025

وأضاف أن الشبكة الذكية، التي تنفذها الهيئة باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، توفر خصائص متطورة تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، والحدّ من الانقطاعات، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وتعزيز إسعاد المتعاملين والمعنيين، موضحاً أن من أبرز هذه البرامج "نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتيح التحكم والإدارة والمراقبة عن بُعد وعلى مدار الساعة من دون تدخل بشري، من خلال أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة تقوم بتحديد موقع العطل وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، بما يسرّع استعادة التيار ويرفع مستويات الاعتمادية.

 

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي نجحت في خفض متوسط مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 0.82 دقيقة فقط في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس ريادة الهيئة العالمية في تبني الابتكار لتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية.

المصدر: وام
الكهرباء
كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
الرياضة
كفاراتسخيليا يحسم مستقبله مع سان جيرمان
اليوم 15:30
دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم
علوم الدار
دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم
اليوم 15:18
كأس «أبوظبي الإسلامي».. «كلاسيكو الإمارات» يرسم طريق البطولات
الرياضة
كأس «أبوظبي الإسلامي».. «كلاسيكو الإمارات» يرسم طريق البطولات
اليوم 15:15
تحذير من «يويفا» إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
الرياضة
تحذير من «يويفا» إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
اليوم 15:15
انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في دبي السبت المقبل
الرياضة
انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في دبي السبت المقبل
اليوم 15:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©