الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يوجه بتعديل مسمى «المجلس الوزاري للتنمية» ليكون «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية» برئاسة منصور بن زايد

28 ابريل 2026 16:27

في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعديل مسمى «المجلس الوزاري للتنمية» ليصبح «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية»، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لترسيخ دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول نوعي في كفاءة منظومة العمل الحكومي.


ويأتي هذا التعديل في إطار اعتماد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي، والتي تستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.

كما يدعم القرار توجه حكومة دولة الإمارات لبناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويُعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات المستقبل.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ التحول الوطني لنموذج العمل الحكومي، يقوم على توظيف أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، وتعزيز جودة وسرعة الخدمات الحكومية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يستقبل وزير الأوقاف السوري
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق مؤتمر «نخيل التمر» وتكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية

وسيتولى «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية» ضمن اختصاصاته متابعة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ السياسات العامة للحكومة والأولويات الوطنية والاختصاصات الموكلة لها، ومتابعة الخطط والبرامج الحكومية، إلى جانب دراسة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، بما يضمن تكامل الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز.

كما سيشرف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى تعزيز تبني أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

وسيعمل المجلس كذلك على دراسة الحلول والمقترحات الكفيلة برفع جودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين من المواطنين وكافة فئات المجتمع، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات، بما يضمن سرعة وكفاءة وصول الخدمات، وفق أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

 

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
«تجربة روسية» في العاصمة الإدارية تجهز منتخب مصر لمونديال 2026
الرياضة
«تجربة روسية» في العاصمة الإدارية تجهز منتخب مصر لمونديال 2026
اليوم 18:00
وزارة الاقتصاد والسياحة تحجب 13667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من 2026
اقتصاد
وزارة الاقتصاد والسياحة تحجب 13667 موقعاً مخالفاً خلال الربع الأول من 2026
اليوم 17:55
إيراولا وسيلفا وألونسو مرشحون لتدريب تشيلسي
الرياضة
إيراولا وسيلفا وألونسو مرشحون لتدريب تشيلسي
اليوم 17:45
توقعات الطقس في الإمارات غداً
علوم الدار
توقعات الطقس في الإمارات غداً
اليوم 17:40
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
الرياضة
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©