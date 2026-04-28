توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقعات الطقس في الإمارات غداً
28 ابريل 2026 17:40

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:50 والمد الثاني 00:21 والجزرالأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عن الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 14:30 والجزر الثاني عند الساعة 02:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 28 70 20
دبي 39 29 65 30
الشارقة 40 28 65 20
عجمان 36 29 70 30
أم القيوين 38 24 70 30
رأس الخيمة 39 25 60 20
الفجيرة 42 33 40 20
العين 41 28 40 10
ليوا 43 25 60 10
الرويس 38 26 60 10
السلع 37 25 70 25
دلما 34 26 70 55
طنب الكبرى / الصغرى 35 29 60 45
أبو موسى 35 28 65 45

 

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
المركز الوطني للأرصاد
