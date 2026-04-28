توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:50 والمد الثاني 00:21 والجزرالأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والمد الثاني عن الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 14:30 والجزر الثاني عند الساعة 02:55.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

