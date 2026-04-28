علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك

حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
28 ابريل 2026 20:24

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، أعضاء مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، برئاسة سيف سيف غانم سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على الاستراتيجية الجديدة لمجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، الهادفة إلى تطوير قطاع الصيد، وتعزيز جودة المنتج المحلي، ودعم استدامة الموارد البحرية، بما يواكب توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
 وأكد سموه أن ما يحظى به قطاع الصيد من دعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم استدامة الموارد البحرية، بما يسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي، وخدمة المجتمع.
واطلع سموه، خلال الاجتماع، على أبرز محاور الاستراتيجية، التي تتضمن تمكين الصيادين، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، والارتقاء بخدمات ما بعد الصيد، إلى جانب تقليل الفاقد ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق، كما تشمل توسيع نطاق عمل الجمعية في منطقة الظفرة، من خلال تعزيز تواجدها في المرفأ وجزيرة دلما والسلع، بما يتيح تسلم وتسويق إنتاج الصيادين في تلك المناطق، ورفع كفاءة منظومة التوريد، ودعم وصول المنتج المحلي إلى الأسواق بشكل أكثر فاعلية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضاً تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة، وتنفيذ برامج لتأهيل واستقطاب الكوادر الوطنية، بما يسهم في استدامة المهنة، وتعزيز حضورها في المجتمع.
وأكدت الجمعية أن الاستراتيجية تمثل خطوة نوعية نحو دعم الصيادين، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي، بما يحقق التوازن بين التنمية، والحفاظ على البيئة البحرية.
ومن جانبه، أعرب سيف سيف غانم سيف السويدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل، وحرصه الدائم على متابعة المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع الصيد، وتعزيز استدامته، بما يخدم الصيادين، ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تدعو سائقي المركبات إلى الانتباه عند مناطق المدارس
انطلاق موسم تعشيش سلاحف «منقار الصقر» في أبوظبي
المصدر: وام
جمعية أبوظبي التعاونية
جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك
حمدان بن زايد
أبوظبي
الظفرة
الصيد
صيد الأسماك
آخر الأخبار
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اقتصاد
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اليوم 20:28
415 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال عام 2025
اقتصاد
415 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال عام 2025
اليوم 20:24
حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
اليوم 20:24
سلطان الجابر
اقتصاد
سلطان الجابر: خروج الإمارات من «أوبك» قرار سيادي يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد للطاقة
اليوم 20:05
صناع محتوى في ملتقى المؤثرين: الوفاء لدولة ترعى الإبداع وتوفر كرامة العيش واجب وموقف أخلاقي
علوم الدار
صناع محتوى في ملتقى المؤثرين: الوفاء لدولة ترعى الإبداع وتوفر كرامة العيش واجب وموقف أخلاقي
اليوم 19:58
