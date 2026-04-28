ملتقى أُسري يناقش ترسيخ مفاهيم السلامة الأمنية لدى النزلاء والمجتمع

رأس الخيمة (وام)

نظّمت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، ملتقى أُسرياً تحت شعار «التلاحم الأسري»، وذلك في إطار مبادرات عام الأسرة.

حضر الملتقى المقدم حمد خالد المطر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإنابة، والرائد أمل حسن العوبد، مدير فرع التأهيل والتدريب ورئيسة فريق الشرطة النسائية، إلى جانب نزلاء المؤسسة.

ويأتي الملتقى انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز قيم الهوية الوطنية، وغرس سلوكيات المواطنة الإيجابية، وترسيخ مفاهيم السلامة الأمنية لدى النزلاء والمجتمع، بما يسهم في حماية الأرواح وتحقيق استدامة جودة الحياة الأمنية.

وتنوعت أهداف برنامج ملتقى «التلاحم الأسري» لتشمل لمّ شمل النزلاء مع ذويهم، من خلال استضافة أُسرهم وجمعهم بشكل فردي لضمان الخصوصية وتحقيق الراحة النفسية، بما ينعكس إيجاباً على سلوكيات النزلاء في العنابر، وتحقيق استقرار الأُسر وتماسكها، كونها ركيزة أساسية لمجتمع قوي ومستقبل مزدهر.

ويأتي تنظيم الملتقى الأسري في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تعزيز الروابط والدمج الأسري، وترسيخ نهج إصلاحي يدعم استقرار النزلاء نفسياً واجتماعياً، في أجواء تعكس قيم التسامح والتواصل الأُسري، وتعزّز مشاعر الألفة والانتماء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية، مع توفير بيئة داعمة للإصلاح والتأهيل، تُرسِّخ قيم التماسك الاجتماعي.