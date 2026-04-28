شرطة أبوظبي: وعي اليوم... أمان الغد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي أهمية الوعي المجتمعي كخط الدفاع الأول لحماية الأفراد، خاصة فئة الشباب، في ظل التحديات والضغوط التي قد تواجههم، مشيرةً إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة يسهم في تعزيز الأمن والسلامة.

ودعت إلى ضرورة اختيار الأصدقاء بعناية، والابتعاد عن تجربة أي مواد مجهولة، مؤكدة أن البداية الخاطئة قد تقود إلى مخاطر جسيمة، مشدّدة على أهمية التحلي بالثقة في رفض السلوكيات الضارة وعدم تقليد الآخرين، واستثمار الوقت في الأنشطة المفيدة مثل الرياضة والهوايات.

وحثّت على التواصل مع الأسرة أو المعلمين عند مواجهة أي مواقف مقلقة، لافتة إلى أن المخدرات تؤثّر سلباً على الصحة والعقل وتُهدد المستقبل.

كما أكدت ضرورة الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، والتخطيط للمستقبل، والتمسك بالقيم الإيجابية، مشيرةً إلى أن الوعي هو الأساس في الوقاية من المخاطر، فالمخدرات عدو النجاح الأول.