الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي: وعي اليوم... أمان الغد

القيادة العامة لشرطة أبوظبي (من المصدر)
29 ابريل 2026 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت شرطة أبوظبي أهمية الوعي المجتمعي كخط الدفاع الأول لحماية الأفراد، خاصة فئة الشباب، في ظل التحديات والضغوط التي قد تواجههم، مشيرةً إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة يسهم في تعزيز الأمن والسلامة.
ودعت إلى ضرورة اختيار الأصدقاء بعناية، والابتعاد عن تجربة أي مواد مجهولة، مؤكدة أن البداية الخاطئة قد تقود إلى مخاطر جسيمة، مشدّدة على أهمية التحلي بالثقة في رفض السلوكيات الضارة وعدم تقليد الآخرين، واستثمار الوقت في الأنشطة المفيدة مثل الرياضة والهوايات.
وحثّت على التواصل مع الأسرة أو المعلمين عند مواجهة أي مواقف مقلقة، لافتة إلى أن المخدرات تؤثّر سلباً على الصحة والعقل وتُهدد المستقبل.
كما أكدت ضرورة الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، والتخطيط للمستقبل، والتمسك بالقيم الإيجابية، مشيرةً إلى أن الوعي هو الأساس في الوقاية من المخاطر، فالمخدرات عدو النجاح الأول.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الوعي المجتمعي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©