«مركز محمد بن خالد»: دور الأم حيوي في تعزيز الولاء والانتماء الوطني

29 ابريل 2026 01:29

العين (وام)

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي جلسة حوارية بعنوان «الأمومة وطن.. نرتشف منها الولاء والانتماء»، وذلك ضمن مبادرة «مجلس أمي حمدة»، التي تُعنى بتعزيز دور الأم في بناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم المجتمعية. وأكدت الجلسة أن الأمومة ليست دوراً عاطفياً فحسب، بل هي مسؤولية وطنية تسهم في صناعة أجيال قادرة على حمل رسالة الوطن والمُضي بها نحو مستقبل مستدام.
وانطلقت الجلسة برؤية «مجلس أمي حمدة»، الذي يُعد من المبادرات الهادفة التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان. 
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من التربويات والأكاديميات، حيث تناولت كنة الناصري محور «الأمومة والوطن وجهان لعملة واحدة»، مؤكدة أهمية الاستثمار في التنشئة الوالدية، باعتبارها الأساس في بناء شخصية الأبناء، فيما ناقشت سلمى الكتبي مفهوم الولاء للوطن، بوصفه شرياناً يغذّي مشاعر الكرامة والاعتزاز والفخر لدى الفرد الإماراتي.
واستعرضت عائشة المهيري دور الأمومة كرهان رابح في بناء أجيال المستقبل، مشددة على أهمية التعليم والعمل في تحقيق الاستدامة الوطنية، وتناولت ظبية المزروعي ونورة الرشيدي سبل ترجمة أدوار الأمومة إلى طاقة فاعلة تُسهم في تعزيز التنمية.

