صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع صربيا وتركيا وإيرلندا وبولندا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، فلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا، ولطف الله غوكتاش، سفير الجمهورية التركية، وأليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا، وغزيغوش غاوين، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا لدى الدولة.

حضر اللقاءات، الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهوريات صربيا وتركيا وإيرلندا وبولندا في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، مع الإشادة بالشراكات الاستراتيجية القائمة بين الدول الصديقة في قطاعات التجارة والطاقة والثقافة والتعليم، والتأكيد على أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تسهم في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأكد معالي صقر غباش، خلال اللقاءات، على التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تداعيات خطيرة في ضوء الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وما قد يترتب عليه من آثار على أمن المنطقة واستقرارها وانعكاساته على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، مؤكداً إدانة دولة الإمارات لهذه الاعتداءات الغاشمة.

وشدد معاليه على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات الدول الصديقة، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أداة رئيسة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود المشتركة في المحافل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة تستدعي توحيد المواقف والتوجهات.

وخلال لقائه سفير جمهورية صربيا، أكد معاليه أهمية مواكبة التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين من خلال تعزيز قنوات التشاور وتبادل الخبرات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معاليه إلى زيارة فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا إلى الدولة في مارس 2026 ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما شهدته من بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، مجدداً الإشادة بموقف صربيا الداعم لدولة الإمارات.

وتسلم معاليه دعوة رسمية من معالي آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، لزيارة صربيا، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني.

وخلال لقاء معاليه مع سفير الجمهورية التركية، أشاد بجهود الجمهورية التركية ومجلس الأمة التركي الكبير في استضافة أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2026، وما عكسته من مستوى تنظيمي متميز وحسن إدارة لأعمال الجمعية، مما يعكس ما تتمتع به من ثقل برلماني وسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، وقدرتها على توفير منصة فاعلة للحوار والتشاور بين البرلمانات الوطنية.

وأشاد معاليه بعمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، والتي تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً ملموساً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأكثر شمولاً، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي من خلال تعزيز قنوات الحوار والتنسيق بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار في كلا البلدين.

وأكد معالي صقر غباش، خلال لقائه مع سفيرة جمهورية إيرلندا، ضرورة أن يرتقي التعاون البرلماني لمستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي.

ولفت معاليه إلى أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيرلندي، بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين، ويدعم أوجه العمل البرلماني المشترك نحو آفاق أوسع.