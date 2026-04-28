أمين عام «جائزة خليفة لنخيل التمر»: المشاركة الدولية تعزز دور الدولة في الابتكار الزراعي

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن دعم القيادة الرشيدة يعد الركيزة الأساسية للجائزة التي تعد منصة دولية مرموقة تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار من دول العالم المختلفة؛ لخدمة قطاع النخيل والتمور وتعزيز الابتكار الزراعي.

وقال: يعكس الحضور الواسع الذي شهدته دورة هذا العام، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومختص من 45 دولة، الثقة العالمية الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات ودورها الريادي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف: الجائزة تمضي بثبات نحو توسيع أثرها العالمي، من خلال إطلاق مبادرات نوعية من بينها المنصة الرقمية لأصناف النخيل الإماراتية وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الدولية المختصة بما يسهم في تبادل المعرفة وتطوير الحلول العلمية لمواجهة التحديات الزراعية.

وأشار إلى أن تكريم نخبة من العلماء والباحثين والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع، يجسد رسالة الجائزة في الاحتفاء بالتميز وتحفيز الابتكار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج والمبادرات التي تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة الزراعية والابتكار.