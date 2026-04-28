الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المجلس التنفيذي» يعتمد هياكل بلديات مدن ومناطق الشارقة

عبدالله بن سالم القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
29 ابريل 2026 01:31

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، جملة من الموضوعات الحكومية، التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى إمارة الشارقة، وتنعكس على استقرار المجتمع.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، اعتمد المجلس الهياكل التنظيمية العامة لبلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي شملت: خورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد والمُدام ومليحة والبطائح والحمرية.

المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
الإمارات
الشارقة
تنفيذي الشارقة
عبدالله بن سالم القاسمي
نائب حاكم الشارقة
