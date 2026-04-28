علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: طقس صحو إلى غائم جزئيًا مع نشاط للرياح حتى 3 مايو

28 ابريل 2026 23:45

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأربعاء وحتى الثالث من مايو الجاري صحواً إلى غائم جزئياً على فترات، مع نشاط متوقع للرياح أحياناً يثير الغبار ويؤدي إلى اضطراب البحر في بعض الأوقات، لاسيما في عمق الخليج العربي.

ويتميز طقس غداً بالصحو إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً ومثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س.و البحر خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً في عمق الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وطقس الخميس صحو إلى غائم جزئياً، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويسود، يوم الجمعة، طقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس، يومي السبت والأحد، صحواً بوجه عام، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
الطقس في الإمارات
الإمارات
