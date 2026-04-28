«مجرى» يُطلق الفئة الزراعية ضمن «تحدي الأثر المستدام»

29 ابريل 2026 01:30

العين (وام)

أعلن «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، عن إطلاق الفئة الزراعية ضمن «تحدي الأثر المستدام»، في خطوة تعزّز تمكين القطاع الزراعي، وتسهم في تسريع تحقيق الأثر المستدام على المستوى الوطني.
وشهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، الإطلاق، وذلك خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 في مركز أدنيك العين، الذي اختتم أعماله مؤخراً.
وأوضح الصندوق أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تمكين المبادرات الزراعية التطبيقية من التوسع، وتعظيم أثرها، وتعزيز وصولها إلى الأسواق. كما يندرج هذا الإطلاق ضمن دور «مجرى» في توجيه الجهود نحو مشاريع عملية ذات أثر ملموس، تسهم في تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة. 
وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن إطلاق الفئة الزراعية ضمن «تحدي الأثر المستدام» يمثّل خطوة استراتيجية تستهدف دعم المبادرات الزراعية التي تنطلق من أرض الواقع، وتقدم حلولاً عملية قابلة للتطبيق والتوسع.
وأوضحت أن الصندوق يُركّز من خلال هذه الفئة على تمكين المشاريع التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي. ويُعد تحدي الأثر المستدام مبادرة وطنية تتيح للجهات والأفراد إبراز مشاريعهم المنفذة داخل الدولة، والتي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المجتمعية والبيئية، ضمن إطار يعزز جودة التنفيذ واستدامة النتائج. 

الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
الإمارات
المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
تحدي الأثر المستدام
المركز الزراعي الوطني
آمنة الضحاك
