تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعين تجاريين بمدينة محمد بن زايد

أعلنت شركة كيو موبيليتي، عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في عدد من القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، ابتداءً من 6 مايو المقبل.

وتشمل المرحلة الثالثة تفعيل المواقف المدفوعة في القطاعين التجاريين ME9 وME12 بمدينة محمد بن زايد.

ويبلغ عدد المواقف الفرعية التي يشملها التفعيل في هذه المرحلة 10.205 موزعة على : ME9 (3,219 موقفاً)، ME12 (6,986 موقفاً) ، كما تشمل هذه المواقف مساحات مخصّصة لأصحاب الهمم.

وستُطبّق رسوم قدرها 2 درهم للساعة الواحدة على المواقف الفرعية، مع إمكانية سداد الرسوم عبر القنوات الرقمية المتنوعة، بما في ذلك "درب" و"تم"، والرسائل النصية القصيرة، أو أجهزة الدفع المتوفرة في المنطقة، لضمان تجربة استخدام مرنة وسلسة لجميع المستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من تنظيم المواقف انطلقت بصورة مجانية اعتبارًا من 15 ديسمبر الماضي، وشملت القطاعات ME9 وME10 وME11 وME12 .

وفي السادس من أبريل الحالي، تم تدشين المرحلة الثانية، التي تضمنت تفعيل نظام المواقف المدفوعة في القطاعين ME10 وME11، إضافةً إلى المناطق التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي ضمن مناطق الفلل Z17-01 و19Z وZ20 وZ27، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية وإحكام تنظيم الوقوف في المناطق ذات الكثافة العالية.