الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يلتقي ملك البحرين بحضور محمد بن راشد ومنصور بن زايد

29 ابريل 2026 17:59

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهم مع جلالة ملك البحرين خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

كما تبادل سموهم وجلالة ملك البحرين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

كما حضره سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، قائد الحرس الملكي البحريني.

 

المصدر: وام
