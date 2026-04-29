شرطة دبي تنفذ عملية مشتركة مع الـ «FBI» والشرطة الصينية لتفكيك شبكة احتيال دولية

تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية «Tri-Force Sentinel» «الحارس ثلاثي القوة» النوعية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI» والشرطة الصينية، أسفرت عن إلقاء القبض على 276 شخصاً، معظمهم من دول جنوب شرق آسيا، ينتمون إلى شبكة احتيال عابرة للحدود.

واستهدفت العملية 3 عصابات إجرامية تدير 9 مراكز احتيال متطورة، تنشط فيما يُعرف بعمليات الاستثمار عالي العائد الوهمي (HYIS) إلى جانب عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الافتراضية ذات الطابع الدولي.

وأدارت شرطة دبي الجهود المشتركة حيث أفضت الضربة الأمنية المتزامنة عن تفكيك الشبكة الإجرامية في مرحلة واحدة، وضبط أحد أبرز زعمائها في تايلاند، وذلك بالتنسيق مع الشرطة الملكية التايلندية.