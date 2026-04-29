الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تنفذ عملية مشتركة مع الـ «FBI» والشرطة الصينية لتفكيك شبكة احتيال دولية

29 ابريل 2026 20:57

تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية «Tri-Force Sentinel» «الحارس ثلاثي القوة» النوعية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «FBI» والشرطة الصينية، أسفرت عن إلقاء القبض على 276 شخصاً، معظمهم من دول جنوب شرق آسيا، ينتمون إلى شبكة احتيال عابرة للحدود.
 واستهدفت العملية 3 عصابات إجرامية تدير 9 مراكز احتيال متطورة، تنشط فيما يُعرف بعمليات الاستثمار عالي العائد الوهمي (HYIS) إلى جانب عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الافتراضية ذات الطابع الدولي. 
 وأدارت شرطة دبي الجهود المشتركة حيث أفضت الضربة الأمنية المتزامنة عن تفكيك الشبكة الإجرامية في مرحلة واحدة، وضبط أحد أبرز زعمائها في تايلاند، وذلك بالتنسيق مع الشرطة الملكية التايلندية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
دبي
إف بي آي
الصين
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي
تايلاند
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©