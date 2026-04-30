إطلاق مشروع متقدم لتعزيز إنتاجية سوق العمل يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
30 ابريل 2026 12:07

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، إطلاق مشروع متقدم لتعزيز إنتاجية سوق العمل، يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية والروبوتات، وذلك في إطار المنظومة الجديدة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ "Agentic AI" ، ضمن العمل الحكومي، التي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، عن إطلاقها.

وتستهدف هذه الخطوة، التي تأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، دعم استقطاب الكفاءات المهنية والعمالة الماهرة، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث ويرسخ مكانة دولة الإمارات بيئة عالمية جاذبة للمواهب.

 

ويدعم المشروع جهود إنجاز المستهدفات الوطنية للتحول نحو سوق عمل أكثر إنتاجية وتنوعاً وتوازناً، بما يعزز استقطاب الكفاءات، ويمثل استجابة لتحول عالمي شامل في طبيعة العمل والإنتاج.

 

ويعتمد المشروع، الذي سيدخل حيّز التنفيذ مطلع شهر مايو المقبل، على آليات تقييم موضوعية تقوم على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالمتقدمين للحصول على تصاريح العمل، وتشمل المهارات المهنية، والمستوى التعليمي، والخبرات السابقة، والمعارف المكتسبة.


ويأتي ذلك ضمن إطار يهدف إلى رفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة سوق العمل، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الموارد البشرية والتوطين
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
