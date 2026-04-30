18 فعالية في 40 موقعاً على مستوى الدولة بمناسبة «اليوم العالمي للعمال»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البرنامج المتجدّد للاحتفاء بالعمال بمناسبة «اليوم العالمي للعمال» الذي يوافق الأول من شهر مايو المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في ضمن مبادرات رفاه وإسعاد العمال ومشاركتهم الفرح في جميع المناسبات والتأكيد على دورهم الرئيسي في المسيرة التنموية للدولة.

تشمل الفعاليات الاحتفالية التي تنظّم تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد» أكثر من 18 نشاطاً ومبادرة في أكثر من 40 موقعاً على مستوى الدولة.

ويعكس برنامج الاحتفالات الوزارة، أولوياتها ونهجها المستدام لإسعاد العمال، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وإبراز مستوى التقدير والاحترام الذي يحظون به في الدولة، ومستوى الاهتمام بسلامتهم ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ونماذج التوعية، ما يعزز بيئة العمل الرائدة، ويرسخ مكانة العمال وريادة مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمسيرة الإنسانية للدولة في جميع المجالات ومنها مجالات سوق العمل، ومستوى الشراكة والوعي لدى الجهات كافة.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي، تنظيم بطولة الكريكت بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين مع أبوظبي كريكت سبورتس هب ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة فرق من العمالة ويصاحب البطولة سحوبات على جوائز قيّمة وتكريم الفائزين في البطولة.

كما تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، سباق الجري العمالي في منطقة الميدان بدبي.

وتتضمن الفعاليات الاحتفالية تكريم العمال وزيارتهم في مواقع عملهم، وتوزيع الهدايا لا سيما على العمال في العديد من المراكز التجارية في الدولة بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.

ومن المقرر أن يقوم فريق من الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السكنات العمالية في أكثر من 10 مواقع على مستوى دولة الإمارات، بهدف التعبير عن الشكر والتقدير لجهود العمال، والاطمئنان على أحوالهم وتوزيع الهدايا عليهم.

وتسعى الوزارة لتعزيز وعي العمال، وتوسيع إدراكهم بحقوقهم، ومعايير الصحة والسلامة، والتوجهات والتشريعات في الدولة، وترسيخ التحول الرقمي، عبر تنفيذ ورش افتراضية عن الصحة والسلامة بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات الصحية، وغير من الفعاليات الاحتفالية.

وتشهد مبادرات الوزارة إقبالاً لافتاً من قبل العمال، بفعل الثقة والتواصل الدائم مع العمال في كل مناسبة وتُعد المناسبات والاحتفالات فرصة ينتظرها العمال للمشاركة، وتعزيز التواصل مع قيادات الوزارة في أجواء اجتماعية جميلة وراقية، تحفز الإبداع، والاندماج، والمساواة والتسامح بين جميع المشاركين.

كانت «وزارة الموارد البشرية والتوطين» قد نظّمت بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص خلال العام الماضي باقة من الفعاليات الاحتفالية بالمناسبات والأعياد شارك بها أكثر من مليون عامل وتم تنظيمها على مستوى الدولة.