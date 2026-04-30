حمدان بن زايد يفتتح ميناء الظنة كأول ميناء مجتمعي متكامل يعمل بالطاقة الشمسية في أبوظبي

افتتح سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، ميناء الظنة المجتمعي، بعد إنجاز أعمال تحديثه وتوسعته الشاملة. واطَّلع سموّه، خلال جولته، على مرافق الميناء، وما يضمُّه من خدمات وبنى تحتية متطورة تدعم المجتمع المحلي وتعزِّز الأنشطة البحرية في المنطقة.

ويجسِّد المشروع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم التنمية الساحلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمجتمع، وتعزيز الربط البحري، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة بحرية رائدة، ودعم مشاريع التنمية الساحلية المستدامة.

يأتي هذا المشروع ثمرة للتعاون الاستراتيجي بين مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، ومجموعة موانئ أبوظبي، وأبوظبي البحرية، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز استدامتها في إمارة أبوظبي.

واستعرض سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، مراحل تطوير المشروع ومكوّناته، ودوره في دعم التنمية الساحلية المستدامة، وتعزيز كفاءة المرافق البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد سموّه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «دشّنا اليوم ميناء الظنة المجتمعي كأول ميناء متكامل يعمل بالطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي، بعد إنجاز أعمال تطويره الشاملة، في خطوة تعكس توجهاتنا نحو تعزيز الاستدامة، ودعم التنمية الساحلية، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ مكانة الظفرة كوجهة بحرية رائدة».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «إنَّ تطوير ميناء الظنة المجتمعي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق الإمارة، لاسيما منطقة الظفرة، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل»، مؤكِّداً سموّه «أهمية المشاريع البحرية في دعم الحركة السياحية والاقتصادية وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة بحرية رائدة».

ويُعَدُّ ميناء الظنة المجتمعي بوابةً ساحليةً حيويةً لمنطقة الظفرة، حيث تضمُّ محطة العبّارات الجديدة مبنى للركاب شُيِّد وفق طراز معماري مميَّز على مساحة 425 متراً مربعاً، وبسعة 78 مقعداً، ما يسهم في تسهيل الرحلات المتجهة إلى جزيرة دلما. وتماشياً مع نهج الميناء في خدمة المجتمع، جرى تزويده بمرسى عام يضمُّ 16 موقفاً بحرياً، و99 موقفاً جافاً للقوارب، وورشتين لصيانة القوارب، ومنزالاً بحرياً بعرض 15 متراً، إضافة إلى 205 مواقف للسيارات، و10 مواقف مخصَّصة للمركبات الترفيهية، ما يدعم محبّي الرحلات البرية والإقامات الطويلة.

ويتميَّز التصميم المطوّر للميناء بإطلالاته البانورامية على الخليج العربي وجزيرة صير بني ياس القريبة، ما يوفِّر واجهة بحرية تجمع بين الشمولية والترفيه اليومي مع الحفاظ على أشجار الغاف في الموقع. ويضمُّ الميناء منطقة ألعاب، ومطاعم على مساحة 260 متراً مربعاً، وجناحاً لاستقبال ضيوف منتجع جزيرة صير بني ياس على مساحة 325 متراً مربعاً، ما يعزِّز مكانته كوجهة رائدة للترفيه والضيافة.

ويُعَدُّ الميناء نموذجاً رائداً للبنية التحتية البحرية المستدامة في أبوظبي؛ إذ يتفوَّق على المرافق البحرية العامة في الإمارة من حيث قدرته على توليد الطاقة الشمسية، عبر 168 لوحاً شمسياً تغطي مواقف السيارات، وتلبّي نحو 80% من احتياجات الموقع من الطاقة. ويسهم اعتماد تقنية تزويد السفن بالطاقة الكهربائية من الشاطئ في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 500 طن سنوياً، وتعزيز جودة الهواء عبر تمكين العبّارات من إطفاء محركاتها أثناء الرسو. إضافةً إلى ذلك، يضمُّ الميناء 14 نقطة لشحن المركبات الكهربائية، بما يعزِّز منظومة النقل المستدام.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة: «إنَّ افتتاح ميناء الظنة المجتمعي، الذي تمَّ تطويره بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي وأبوظبي البحرية، يؤكِّد التزامنا بتعزيز مكانة الإمارة كمركزٍ بحريٍّ عالميٍّ رائدٍ ومحفِّز للتنمية المستدامة. وبفضل مرافق ميناء الظنة المجتمعي، التي طُوِّرَت وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ووفَّرت الخدمات الحديثة، ومواقف المركبات الترفيهية، يُسهم هذا الميناء في تعزيز ربط النقل البحري بمنطقة الظفرة، وتلبية الطلب المتزايد على الأنشطة البحرية وتعزيز حركة السياحة، بما يدعم المجتمعات الساحلية والاقتصاد الوطني».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يعكس افتتاح ميناء الظنة المجتمعي التزامنا المستمر بتطوير بنية تحتية بحرية تلبّي احتياجات المجتمع، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ويأتي استكمالاً لنجاح مشاريعنا الأخيرة في تطوير وتوسعة المرافق البحرية العامة، بما في ذلك إعادة تطوير محطات العبّارات في جزيرتي العالية والسعديات، ومواصلة البناء على هذا الزخم لدفع مسيرة التنمية الساحلية المستدامة نحو آفاق أوسع».

حضر التدشين ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة، والكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر لمجموعة موانئ أبوظبي، ونورة راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.