الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «جامعة الفجيرة» و«التميز الحكومي»

1 مايو 2026 00:57

الفجيرة (وام)

وقّعت جامعة الفجيرة، مذكرة تفاهم مع برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التميز المؤسسي والأداء الحكومي. 
وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن هذه المذكرة خطوة نوعية في مسار تعزيز دور الجامعة كشريك استراتيجي في دعم مسيرة التميز الحكومي، مشيراً إلى أن الجامعة تضع إمكاناتها الأكاديمية والبحثية في خدمة تطوير الأداء المؤسسي وبناء الكفاءات الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص البرنامج على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، بما يدعم تطوير منظومة التميز الحكومي في الإمارة.
وقال: «تشكل هذه الشراكة منصة مهمة لتبادل المعرفة وتطوير القدرات، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، انسجاماً مع رؤية حكومة الفجيرة في تحقيق الريادة والتميز المؤسسي».

علوم الدار
