ذياب بن محمد بن زايد يشهد عرساً جماعياً لـ60 عريساً نظَّمته «الهيئة الاتحادية للهوية»

30 ابريل 2026 21:49

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، العرس الجماعي الذي نظَّمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع وزارة الأسرة، لـ60 عريساً من موظفي الهيئة وذويهم، في مجلس مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، تزامناً مع عام الأسرة، وتحت شعار «نماء وانتماء».

وقدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، التهاني إلى العرسان وذويهم، متمنّياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مشيراً إلى أهمية تحفيز الشباب وتمكينهم، وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتكوين أُسر مستقرة وآمنة تسهم في بناء الوطن وتعزيز مكتسباته.

وثمَّن سموّه الدور المهم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، والتزامها الكبير بتوجيهات القيادة الحكيمة في دعم الشباب عبر تبنّي مبادرات مبتكَرة تعزِّز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع.

حضر المناسبة عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان، وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.

المصدر: وام
