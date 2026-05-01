"الطيران المدني" تصدر أول شهادة اعتماد لتعديلات الطائرات إلى مركز طيران الإمارات الهندسي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن إصدار أول شهادة اعتماد لتعديلات الطائرات «STC» إلى مركز طيران الإمارات الهندسي، ليكون أول جهة مقرها داخل دولة الإمارات تحصل على هذه الشهادة، في خطوة تمثل تقدماً مهماً في قدرات الدولة التنظيمية في قطاع الطيران.

وبهذا الإنجاز، تصبح الهيئة العامة للطيران المدني من بين عدد محدود جدًا من سلطات الطيران القادرة على إصدار هذا النوع من الشهادات، والذي يُعد من الوظائف المتقدمة في مجال صلاحية الطيران، ويتيح اعتماد التعديلات على الطائرات وأنظمتها ومكوناتها وفقًا لمعايير السلامة الدولية.

ويعكس هذا الإنجاز تطور منظومة الهندسة في دولة الإمارات، والتزام الهيئة العامة للطيران المدني بتعزيز الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعة المحلية، وضمان أعلى مستويات السلامة والامتثال في قطاع الطيران.

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إن إصدار شهادة اعتماد تعديلات الطائرات «STC»، وهي شهادة تتيح اعتماد التعديلات الفنية على الطائرات وأنظمتها وفق معايير السلامة الدولية، يؤكد نضج الإطار التنظيمي لقطاع الطيران في دولة الإمارات، والقدرات الفنية التي تتمتع بها الجهات العاملة في هذا المجال داخل الدولة.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الكفاءة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالات سلامة الطيران والاعتماد.

من جانبه قال أحمد صفا، رئيس الهندسة والصيانة «MRO» في طيران الإمارات، إن حصول مركز طيران الإمارات الهندسي على أول شهادة اعتماد تعديل إضافي «STC» من الهيئة العامة للطيران المدني، بعد اعتماد المركز سابقاً كجهة تصميم معتمدة، يمثل محطة مهمة في مسيرته، حيث يعكس قوة قدراته التصميمية وكفاءته في تنفيذ تعديلات الطائرات.

وجاء إصدار هذه الشهادة بعد أن منحت الهيئة في أواخر عام 2025 شركة طيران الإمارات اعتماد جهة تصميم «DOA» مع امتيازات إصدار شهادات تعديلات الطائرات «STC»، وذلك للمرة الأولى لجهة مقرها دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، مواصلة توسيع قدراتها الرقابية، والتعاون مع شركائها في القطاع، بما يسهم في تعزيز سلامة الطيران، والتميّز الهندسي، والابتكار التنظيمي على مستوى المنطقة.