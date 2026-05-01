"شؤون البلديات" بالشارقة تحتفي باليوم العالمي للعمال

نظمت دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، أمس، مجموعة من الفعاليات احتفاءً بـ "يوم العمال العالمي"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومستشفى القاسمي ومستشفى الكويت التابعين لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تعبيراً عن التقدير للدور الحيوي الذي تقوم به الفئة العاملة في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة.

وشملت الحملة برنامجاً ميدانياً تضمن زيارةً للمرافق الصحية بالتعاون مع مستشفيي القاسمي والكويت للاطمئنان على حالة العمال الذين يتلقون الرعاية الطبية، بجانب زيارات ميدانية لمقار سكن العمال لمشاركتهم هذه المناسبة وتكريمهم حيث جرى توزيع هدايا تقديرية في لفتة تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية وتثمين عطاءاتهم المستمرة.

وأكد سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعكس النهج الراسخ الذي تتبناه إمارة الشارقة في رعاية حقوق العمال وتكريم جهودهم، مشيرا إلى أن العمال هم شركاء النجاح في كافة الإنجازات العمرانية والخدمية التي تشهدها الإمارة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، لتجسد روح التكامل المؤسسي في تقديم الشكر والتقدير لهذه السواعد المخلصة والوقوف على احتياجاتهم وضمان رفاهيتهم.

من جانبه ثمّن الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، الجهود المستمرة والقيمة التي تبذلها السواعد العاملة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذه الفعاليات تمثل ترجمةً لنهج الدائرة في تقدير العطاء الميداني، وتوطيد الروابط مع الكوادر العاملة، موجها شكره لكافة العاملين في مختلف المواقع الذين يسهمون بإخلاصهم وتفانيهم في تعزيز النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة.

من جهتهم أعرب العمال عن شكرهم وتقديرهم لما تجسده هذه المبادرة من قيم العطاء والتقدير في مجتمع دولة الإمارات، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية، ومد جسور التواصل مع مختلف الفئات، بما ينسجم مع الرؤية الحضارية لإمارة الشارقة في تكريم الإنسان كأهم ركائز البناء.