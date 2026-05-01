علوم الدار

شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات

1 مايو 2026 15:34

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحوادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات والانشغال بغير الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، بما يعزز سلامتهم أثناء القيادة، وحثتهم على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق مما يعزز الانتباه والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة. 

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تشارك في مبادرة «فخورين بالإمارات»
شرطة أبوظبي تدعو الجماهير للحضور المبكر والتشجيع بروح رياضية

وأكدت أن مخالفة دخول الطريق دون التأكد من خلوه هي 400 درهم إماراتي، و4 نقاط مرورية ومخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم إماراتي و4 نقاط مرورية.

 




المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
شراكة بين «كور42» و«داتا داينامكس» لتعزيز جاهزية البيانات السيادية للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
شراكة بين «كور42» و«داتا داينامكس» لتعزيز جاهزية البيانات السيادية للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:08
«الفجيرة الوطني» يعزّز التزامه بدعم القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«الفجيرة الوطني» يعزّز التزامه بدعم القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 17:07
«روكوس كابيتال مانجمنت» تفتتح مكتباً جديداً في «أبوظبي العالمي»
اقتصاد
«روكوس كابيتال مانجمنت» تفتتح مكتباً جديداً في «أبوظبي العالمي»
اليوم 17:03
«محمد بن راشد للفضاء» يشارك في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«محمد بن راشد للفضاء» يسلّط الضوء على القدرات الوطنية بالقطاع خلال «اصنع في الإمارات»
اليوم 17:02
أحمد داوود.. بين «الكراش» و«إذما»
الترفيه
أحمد داوود.. بين «الكراش» و«إذما»
اليوم 16:56
