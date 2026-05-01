حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح آل مكتوم والقبيسي

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم الشيخ ماجد بن عبيد بن جمعة آل مكتوم، بمناسبة زفاف نجلهم الشيخ محمد بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، إلى كريمة زايد راشد عويضة القبيسي، في دبي.

وهنّأ سموهم العريس وذويه، متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة.