السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«صحة» تعقد المؤتمر السنوي العاشر للأبحاث في العين

2 مايو 2026 01:11

العين (وام)

عقدت «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، فعاليات المؤتمر السنوي العاشر للأبحاث في العين، الذي جمع أكثر من 600 من المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وممثلي الجهات الحكومية والخبراء الأكاديميين وأصحاب المصلحة في القطاع الصحي. 
يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث المخرجات البحثية في مجالات طبية متعددة، حيث شهدت نسخة هذا العام تقديم أكثر من 190 ورقة بحثية شملت تخصصات: الطب الباطني، والجراحة، والأورام، والوراثة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث التطبيقية في مجال الصحة. 
أتاح المؤتمر للأطباء والباحثين والمتدربين والشركاء الأكاديميين فرصة عرض نتائج أبحاثهم، ومناقشة الابتكارات، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات.  وسلط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
وقال الدكتور سلطان الكرم، المدير التنفيذي لمنطقة العين الطبية التابعة لـ«صحة» إن المؤتمر يعكس الالتزام بتعزيز بيئة صحية تتكامل فيها الأبحاث والتعليم والممارسة الإكلينيكية لتحسين رعاية المرضى. 
وأضاف أنه من خلال جمع الخبراء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء دولة الإمارات، فإن المؤتمر يدعم تبادل المعرفة، ويشجع التعاون، ويسهم في بناء أسس راسخة للتطوير المستمر في قطاع الرعاية الصحية. 

