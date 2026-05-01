السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للثروة السمكية» تبحث آليات تطوير دعم الصيادين

علي أبوغازيين والحضور خلال الاجتماع (وام)
2 مايو 2026 01:11

الشارقة (وام)

بحثت هيئة الشارقة للثروة السمكية، خلال اجتماعها أمس الأول، مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة، سُبل توسيع قنوات التنسيق مع الجمعيات ومتابعة احتياجات الصيادين، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.
وناقش الاجتماع الذي حضره علي أحمد أبو غازيين، رئيس الهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة ورؤساء وممثلي الجمعيات، أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات والصيادين، واستعرض المقترحات والملاحظات المقدمة من الجمعيات، بجانب بحث آليات تطوير الدعم والخدمات المقدمة للصيادين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين بيئة القطاع.
ويأتي الاجتماع امتداداً للقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى دعم الصيادين وتعزيز استدامة الثروة السمكية وتطوير منظومة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأكد علي أحمد أبو غازيين، أن الاجتماعات الدورية مع جمعيات الصيادين تمثّل قناة مباشرة للاستماع إلى احتياجات القطاع ومتابعة تطوير الخدمات المقدمة للصيادين، مشيراً إلى أن الجمعيات شريك رئيسي في دعم مهنة الصيد، وتعزيز استدامتها في الإمارة.

هيئة الشارقة للثروة السمكية
الإمارات
الشارقة
الثروة السمكية
صيادي الأسماك
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©