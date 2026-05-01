السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعزيز التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات في المدن العمالية بأبوظبي

تعزيز التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات في المدن العمالية بأبوظبي
2 مايو 2026 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، مبادرة توعوية تزامناً مع يوم العمال العالمي 1 مايو، بالتعاون مع سلطة المدن العمالية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعم الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي «قدرات أمنية متطورة للكشف والاستجابة وتعزيز سبل تعزيز التوعية الرقمية».
وتضمنت المبادرة نشر مواد «توعوية رقمية للوقاية من المخدرات» استهدفت فئة العمال، باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر التعاطي، وتسليط الضوء على آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب التعريف بالجزاءات القانونية المترتبة على تعاطيها أو ترويجها.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، أن المبادرة تأتي ضمن نهج شرطة أبوظبي في تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود في تنفيذ المبادرات التوعوية داخل المدن العمالية، بما يسهم في الوقاية من المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على تبني أساليب توعوية رقمية مبتكرة، تواكب التطورات التقنية، وتسهم في إيصال الرسائل التوعوية بطرق مؤثرة وفعّالة، بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ مفاهيم الوقاية، ويدعم بناء مجتمع آمن ومستقر.

أبوظبي
الوقاية من المخدرات
الإمارات
المدن العمالية
المدن العمالية بأبوظبي
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
يوم العمال العالمي
