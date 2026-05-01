شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للعمال

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم العالمي للعمال، في فعالية على مسرح الشهيد، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قيم التقدير والاهتمام بفئة العمال، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتفي الدولة بهذه المناسبة تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، تأكيداً على وحدة المجتمع وتماسكه، وتقديراً لعطاء جميع من يسهمون في بنائه ونهضته.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في مختلف ميادين العمل، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم الاحترام والتقدير لهذه الفئة المهمة، وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية لهم، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاهتمام بالإنسان أولاً.

وأوضح المقدم سلطان عبدالله باوزير، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن الفعالية تضمنت عدداً من الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي ركّزت على تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية في بيئات العمل، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات تسهم في الحفاظ على سلامة العمال والحد من المخاطر المهنية، ومؤكداً أهمية استمرار تنفيذ المبادرات التوعوية التي تعزّز من سلامتهم وتدعم جودة حياتهم، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في إنجاح هذه المبادرات،.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم العمال بمختلف القطاعات تقديراً لجهودهم، وتوزيع الهدايا عليهم، وسط أجواء إيجابية عبّرت عن الامتنان والعرفان بعطائهم.