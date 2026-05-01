السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تتسلّم رئاسة الميثاق الدولي لـ«الفضاء والكوارث الكبرى»

سالم القبيسي خلال التكريم (من المصدر)
2 مايو 2026 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الخامس والخمسين للميثاق الدولي «الفضاء والكوارث الكبرى» في مقر وكالة الفضاء الأوروبية، حيث تتسلّم رئاسة الميثاق لمدة ستة أشهر، ممثلةً بوكالة الإمارات للفضاء، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 19 أكتوبر 2026.
وخلال فترة الرئاسة، ستعمل الوكالة بالتعاون مع شركائها الوطنيين، بما في ذلك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «سبيس 42»، على دعم أعمال السكرتارية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للميثاق.
وسيتم خلال أعمال الاجتماع استلام دولة الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء لمسؤوليات الرئاسة، إلى جانب مراجعة العمليات التشغيلية، وآليات الاستجابة للكوارث، وخطط العمل المستقبلية، بما يعزّز الجاهزية الدولية ويوحّد الجهود في مواجهة الأزمات. وتنتقل رئاسة هذه الدورة من المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، إلى وكالة الإمارات للفضاء، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتنامية بالدور الريادي للدولة في هذا المجال المهم.
وفي هذا السياق، قال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «يعكس تولي دولة الإمارات رئاسة الميثاق الدولي لمدة ستة أشهر، الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع الفضاء الوطني على المستوى الدولي، كما تجسّد التزام الدولة والجهات الوطنية ذات الصلة بتعزيز التعاون بين وكالات الفضاء وجهات إدارة الكوارث حول العالم، وتوظيف التقنيات الفضائية والبيانات الجيوفضائية لدعم الاستجابة الإنسانية وتسريع الوصول إلى المعلومات الحيوية في أوقات الأزمات، بما يسهم في حماية الأرواح والحد من آثار الكوارث».

محاور الاجتماع
يشارك في الاجتماع ممثلون عن وكالات الفضاء العالمية، إلى جانب نخبة من خبراء إدارة الكوارث من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وتوظيف تقنيات الفضاء لدعم الاستجابة للكوارث الطبيعية حول العالم.

التقنيات الفضائية 
يشهد الاجتماع استعراض آليات عمل الميثاق الدولي «الفضاء والكوارث الكبرى» ودوره في توفير بيانات الأقمار الاصطناعية للجهات المعنية بإدارة الكوارث في مختلف دول العالم. كما يتضمن مناقشة سبل تطوير استخدام التقنيات الفضائية والبيانات الجيوفضائية لدعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير، بما ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

البرنامج التدريبي
في إطار رئاسة الدولة للميثاق، سيتم تنظيم برنامج تدريبي في إمارة أبوظبي في شهر أبريل الجاري بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية من داخل الدولة، حيث سيتضمن التدريب تطبيقات عملية على استخدام هذه البيانات وآليات تحليلها لدعم الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات والزلازل، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار منظومة وطنية متكاملة تضم عدداً من الجهات المعنية بقطاع الفضاء وإدارة الكوارث، من بينها مركز محمد بن راشد للفضاء و«سبيس 42»، وبالتكامل مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يعزز جاهزية الدولة في دعم الاستجابة الإنسانية من خلال تقنيات الفضاء والبيانات.

المرحلة القادمة - يونيو 2026
كما ستستضيف دولة الإمارات المرحلة الثانية من اجتماعات الميثاق الدولي في يونيو 2026، حيث سيتم التركيز على تطوير أداء الميثاق وتعزيز أثره.

الفضاء
الإمارات
وكالة الإمارات للفضاء
وكالة الفضاء الأوروبية
سالم القبيسي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©