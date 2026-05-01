«موارد عجمان» تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأنظمة والعمليات

عجمان (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان عن تجديد خمس مواصفات دولية، إلى جانب حصولها على مواصفة جديدة في مجال إدارة المشاريع، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجالات الجودة والحوكمة واستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والمرونة المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز منظومة العمل المؤسسي وفق أسس متكاملة ترتكز على الجودة الشاملة، ورفع كفاءة إدارة المشاريع، وتعزيز جاهزية واستدامة الأعمال، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة. وشمل الإنجاز الحصول على مواصفة إدارة المشاريع، إلى جانب تجديد مواصفات نظام إدارة الجودة، وإدارة شكاوى المتعاملين، وإدارة المخاطر، ونظام إدارة استمرارية الأعمال، والمرونة المؤسسية.

وأكد أحمد السويدي، مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل بالدائرة أن هذا الإنجاز يعكس نضج المنظومة المؤسسية وتكاملها، وحرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأنظمة والعمليات، بما يعزّز من كفاءة الأداء ويرسّخ ثقافة التميّز المؤسسي.

وأضاف أن الحصول على مواصفة جديدة في إدارة المشاريع يمثّل خطوة نوعية، تدعم تعزيز قدرات الدائرة في التخطيط والتنفيذ الفعّال للمشاريع، بما يواكب متطلبات المستقبل ويسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للجهات الحكومية في الإمارة.