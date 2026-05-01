فتح باب التسجيل بمبادرة «في كل بيت حافظ» بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فتح باب التسجيل في مبادرة «في كل بيت حافظ» وذلك اعتباراً من أمس وحتى 15 مايو 2026 ولمدة أسبوعين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تعليم القرآن الكريم، وترسيخ حضوره في البيوت والمجتمع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على مسارات مرنة تراعي احتياجات مختلف الفئات، بما يتيح لكل فرد اختيار النمط التعليمي الأنسب له، سواء من خلال التعلم عن بُعد أو الحضوري، وفق منهجية متدرجة وميسّرة، تسهم في تحقيق الاستدامة في الحفظ والتلاوة. وتهدف المبادرة إلى تمكين أفراد المجتمع من تعلّم وحفظ القرآن.