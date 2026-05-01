السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» تطلق برنامج «اختصاصي حماية الطفل» لمنتسبي وزارة الداخلية البحرينية

2 مايو 2026 00:29

أبوظبي (وام) 

أطلقت وزارة الداخلية برنامج «اختصاصي حماية الطفل»، للمنتسبين العاملين في مجال حماية الطفل من وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر الوطنية.
يهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم المهنية عبر مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، تشمل آليات التعامل مع بلاغات الأطفال، وأساليب المقابلات الجنائية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأطفال، إضافة إلى إجراءات التقاضي، وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية الطفل، والتعريف بالقوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة. 
وقد تم تصميم البرنامج بنظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعلم عن بُعد والتدريب الحضوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين. 
ويعد برنامج «اختصاصي حماية الطفل» من البرامج الحيوية والأساسية في دعم جهود التصدي للجرائم المرتكبة بحق الأطفال، حيث تحرص وزارة الداخلية من خلاله على نقل تجربتها الرائدة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وزارة الداخلية
البحرين
حماية الأطفال
