محمد بن راشد: المسؤولية هي أن تحمل همَّ الوطن حتى لا تكون همَّاً عليه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولية هي أن تحمل همَّ الوطن حتى لا تكون همَّاً عليه.



وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»:«علمتني الحياة، أن المسؤولية أمانة.. والمسؤول الذي يكون همُّه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً. المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً. الأنانية في النجاح في العمل العام.. هي خيانة للأمانة.. لأن الوطن لا يتجزّأ. المسؤولية هي أن تحمل همَّ الوطن.. كل الوطن.. حتى لا تكون همَّاً عليه».