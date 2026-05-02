محمد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح الكتبي

حضر معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف سويدان حضيرم الكتبي وسالم راشد سويدان حضيرم الكتبي، بمناسبة زفاف نجليهما، سالم سيف الكتبي إلى كريمة سعيد مهير سعيد ساري الكتبي، ومنصور سالم الكتبي إلى كريمة ساري مهير سعيد ساري الكتبي.

ونقل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تهاني سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إلى العرسان وذويهم، متمنّياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم اليوم في قاعة أفراح الهير في منطقة العين، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين والمهنئين.