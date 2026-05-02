شرطة دبي تعزز وعي العمال بالإجراءات الوقائية خلال الصيف

دبي (الاتحاد)



احتفت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، في فعالية مجتمعية وإنسانية تعكس التزامها الراسخ بإسعاد جميع فئات المجتمع، وتقديرها للدور الكبير للعمال في مسيرة التنمية والازدهار.

وشهدت الفعالية أجواء تفاعلية مميزة، حيث شارك قرابة 400 عامل من مجموعة شركات «أبو النجا»، في الفعاليات التي تضمنت مُسابقات ترفيهية متنوعة، إلى جانب توزيع هدايا عينية ووجبات خفيفة وعصائر باردة، ما أضفى أجواء من الفرح والسرور على شريحة العمال، وعكس روح الاهتمام والرعاية المجتمعية بهذه الفئة المهمة.



محاضرة توعية

تضمن الحفل تقديم محاضرة توعية متخصصة حول الوقاية من أعراض الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف؛ بهدف تعزيز الوعي بين العمال بالإجراءات الصحية والاحترازية في مواقع العمل الخارجية المفتوحة. كما تم تعريف العمال المشاركين بخدمات ومبادرات شرطة دبي، منها مبادرة «صوت العامل»، إضافة إلى قنوات التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالشأن العمالي، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وتأتي هذه الاحتفالية لتجسد التزام القيادة العامة لشرطة دبي وشركائها الاستراتيجيين بترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة لفئة العمال؛ تقديراً لعطائهم ودورهم الحيوي في بناء المجتمع الإماراتي.