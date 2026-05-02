الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظم فعاليات مجتمعية لإسعاد العمال في يومهم العالمي

دورية السعادة شاركت في توزيع الهدايا والمستلزمات المختلفة على العمال (من المصدر)
3 مايو 2026 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعاليات ومبادرات مجتمعية بمناسبة «اليوم العالمي للعمال»، في العين والظفرة ومنطقة مصفح، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية وإسعاد فئة العمال، وترسيخ قيم التقدير لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية.

وتضمنت الفعاليات تنظيم مبادرة مجتمعية، بالتعاون مع مستشفى «لايف كير» ومركز التواجد البلدي - فرع مصفح، في سوق «بازار» بمنطقة مصفح الصناعية، وشملت أنشطة ترفيهية ومسابقات متنوعة أدخلت البهجة والسرور على نفوس العمال، إلى جانب تقديم فحوص طبية مجانية بإشراف كوادر متخصصة، بما يعزز الوعي الصحي ويشجع على تبنِّي السلوكيات الوقائية.
وأكد العقيد يوسف محمد المهيري، مدير مركز شرطة مصفح، أن هذه المبادرات تجسد حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم الإيجابية والتسامح، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، انسجاماً للهدف الاستراتيجي «جودة الحياة والأمن المجتمعي»، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للعمال يُمثّل مناسبة مهمة لتقدير جهود العمال ودعمهم وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ونفذ مركز شرطة المرفأ بمديرية شرطة منطقة الظفرة، مبادرة ميدانية وزع خلالها مشروبات باردة ووجبات خفيفة على العمال في مواقع عملهم، بهدف التخفيف من تأثير الأجواء الحارة، وتقديراً لعطائهم المتواصل، خاصة في بيئات العمل المفتوحة.
وشاركت دورية السعادة بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين في توزيع الهدايا والمستلزمات المختلفة على العمال في عدد من المواقع بالتعاون مع بلدية مدينة العين. ووزع قسم نادي ضباط الشرطة - منطقة العين، التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة، الهدايا الرمزية على العمال، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم، والتعبير عن التقدير لدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

حافز معنوي

أخبار ذات صلة
مبادرات مركز الشيخ محمد بن خالد.. حضور نوعي في المشهد المجتمعي والثقافي بالعين
«معاً» تعزز الاستدامة الاقتصادية لدى مزارعي الشويب

عبر العمال عن سعادتهم بهذه المبادرات الإنسانية، مؤكدين أنها تمثل حافزاً معنوياً يعزز لديهم روح الإيجابية والاستمرار في العطاء، ومشيدين باهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مبادرات مجتمعية تسهم في إسعادهم وتعكس قيم التقدير والاحترام لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

أبوظبي
العين
الظفرة
شرطة أبوظبي
العمال
مصفح
اليوم العالمي للعمال
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:25
جمال المشرخ خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تقود قراراً تاريخياً يدين الهجمات الإيرانية على البنية التحتية لتقنية المعلومات
3 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن ننهي حصار إيران مبكراً والوقت في صالحنا
3 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 مبادرة إماراتية نوعية لدعم صمود أهالي غزة
3 مايو 2026
طالب سوداني نازح أمام خيمة تُستخدم كفصل دراسي مؤقت جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سياسات «سلطة بورتسودان» تُعمّق عزلة السودان الدولية
3 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©