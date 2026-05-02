شرطة دبي تحصد جائزة التميز الاجتماعي

حصدت الإدارة العامة للتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي جائزة التميز الاجتماعي ضمن فئة المحتوى الرقمي الاجتماعي المتميز، تقديراً لجهودها الريادية في توظيف التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك الإيجابي.

وجاء التتويج خلال حفل الدورة الخامسة من جائزة التميز الاجتماعي، الذي أُقيم في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب.

وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لدعم القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تطوير منظومة التدريب والتوعية باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن الفوز يعزّز الاستمرار في تقديم مبادرات نوعية تواكب تطلعات المستقبل.

من جانبه، أوضح العميد دكتور عبدالله جاسم، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، أن الجائزة تعكس تكامل الجهود بين الفرق المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

كما أشار العميد دكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح توظيف الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي كأدوات مبتكرة للتوعية.



نموذج عالمي

يأتي هذا الفوز ليؤكد مكانة شرطة دبي كمؤسسة رائدة في الابتكار، ونموذج عالمي في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.