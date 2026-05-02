«البلديات والنقل» تنفّذ مشروعاً استراتيجياً لربط السعديات بمدينة خليفة

هالة الخياط (أبوظبي)



تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً استراتيجياً لتطوير طريق مباشر يربط بين جزيرة السعديات ومدينة خليفة مروراً بجزيرة أم يفينة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتعزيز الترابط الحضري وتطوير البنية التحتية في إمارة أبوظبي.

وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 2.85 مليار درهم، حيث يشكّل أحد المشاريع الحيوية التي تستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين المناطق السكنية والتنموية الرئيسية.

ويُتوقع أن يخدم المشروع، عند اكتماله، ما يصل إلى 88 ألف مركبة يومياً، بما يسهم في استيعاب النمو المتزايد في حركة المرور والحد من الازدحام، عبر توفير شبكة طرق حديثة تتميز بالكفاءة والمرونة. كما يتضمن المشروع في مرحلته الأولى إنشاء جسر مخصّص للمشاة، وتنفيذ 8 كيلومترات من مسارات الجري وركوب الدراجات، إلى جانب تركيب أكثر من 184 عمود إنارة ذكياً، بما يعكس توجهاً متقدماً نحو دمج مفاهيم الاستدامة والتقنيات الذكية في تطوير المرافق العامة.

ورغم أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، فقد تم افتتاح جزء منه بالفعل، في خطوة تسهم في توفير حلول مرورية فورية وتمهّد لاستكمال بقية المراحل وفق أعلى المعايير الهندسية، ليشكّل عند اكتماله إضافة نوعية تدعم كفاءة شبكة النقل وتواكب التوسع العمراني المتسارع في الإمارة.

وفي هذا الإطار، استعرضت الدائرة تفاصيل المشروع عبر منصاتها الرقمية، مسلطة الضوء على مكوناته ومراحله التنفيذية، في إطار نهجها القائم على الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع، وإطلاع الجمهور على مستجدات المشاريع التنموية.

بنية تحتية عالمية

يأتي هذا المشروع امتداداً لجهود أبوظبي المتواصلة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، ترتكز على الابتكار والاستدامة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وتواصل الإمارة تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات الطرق والنقل والتخطيط الحضري، بما يعزز مكانتها كإحدى المدن الرائدة عالمياً في كفاءة البنية التحتية وتكامل الخدمات الحضرية.