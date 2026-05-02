«جمعية الصحفيين» تنظّم ورشة عمل لأصحاب الهمم بالشراكة مع مكتبة «أومي فيرس»

دبي (الاتحاد)



نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية، في مقرّها بدبي، ورشة عمل متخصصة لأصحاب الهمم، بهدف تمكينهم وتعزيز مهاراتهم في مجالات الرسم والابتكار، بما يسهم في دعم اندماجهم في المجتمع وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم المختلفة. وجاء تنظيم الورشة الرابعة بالشراكة مع مكتبة «أومي فيرس»، وبالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية - فرع كلباء، إلى جانب مركز المشاعر الإنسانية في دبي.

وقالت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن مشروع «همم» حقق نتائج إيجابية ملموسة، من خلال استهداف شريحة واسعة من أصحاب الهمم، وتقديم برامج نوعية تسهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.