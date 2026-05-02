الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للدراسات» يعزز الشراكات البحثية في ألمانيا وبريطانيا

«الإمارات للدراسات» يعزز الشراكات البحثية في ألمانيا وبريطانيا
3 مايو 2026 01:28

أبوظبي (وام)

أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الجولة الثانية من برنامج EC-Global Roundtable، بمشاركة نخبة من الخبراء المشاركين لدى المركز، وذلك في إطار ترسيخ دوره في تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتعميق علاقات التعاون مع المؤسسات البحثية، ومراكز الفكر، وصنّاع السياسات في العالم.

وتشمل الجولة، التي انطلقت أمس، زيارات بحثية لعدد من الجهات الرسمية، والمؤسسات الفكرية الرائدة، في كلّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وتستمر حتى 8 مايو الجاري.
وستبدأ الجولة في برلين بزيارة وفد المركز للبرلمان الألماني، وتشمل عقد عددٍ من الجلسات النقاشية، إلى جانب لقاءات مع أعضاء في لجنتي الشؤون الخارجية، والتجارة والاقتصاد، بالإضافة إلى اجتماعاتٍ مع المعهد الألماني للعلاقات الدولية والشؤون الأمنية (SWP) ومؤسسة فريدريش إيبرت (FES)، وزيارة لسفارة دولة الإمارات في برلين.
وستختتم الجولة أعمالها في العاصمة البريطانية لندن عبر حلقات نقاشية، وعددٍ من اللقاءات.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن برنامج EC-Global Roundtable يمثل مساراً مؤسسياً لتعزيز حضور المركز الدولي، وتوسيع شبكة شراكاته مع مراكز الفكر الرائدة، وتحويل الحوار إلى مخرجات معرفية قابلة للتطبيق، تسهم في تعميق الفهم للتحديات والتحولات الدولية.
وأشار إلى أن مشاركة نخبة فكرية إماراتية من الخبراء المشاركين لدى المركز، ضمن هذا البرنامج، تضيف قيمة نوعية إلى هذه الجولات، وتسهم في تعزيز حضور المركز، وترسيخ دوره في بناء شراكات معرفية مؤثرة.
 وأشار الفريق ركن طيار «م» رشاد السعدي، الخبير المشارك لدى المركز، إلى أهمية البرنامج بصفته منصة تتيح تبادل الخبرات مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يدعم إنتاج معرفة استراتيجية تسهم في دعم صناعة السياسات، وتعزيز مقاربات الاستشراف، والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد الدكتور حبيب الملا، الخبير المشارك لدى المركز، أن النسخة الثانية من البرنامج تمثل فرصة متقدمة لتعميق التعاون البحثي، وتبادل المعارف، مع نخبة من أبرز مراكز الفكر في أوروبا، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الشراكات المعرفية، وتعزيز حضور دولة الإمارات طرفاً فاعلاً في النقاشات الدولية بشأن الملفات الاستراتيجية، والقضايا المحورية.
وأشاد الدكتور عبدالخالق عبدالله، الخبير المشارك لدى المركز، بدور المركز في بناء مسارات حوارية نوعية مع مؤسسات دولية مؤثرة.
وبدوره، قال محمد باهارون، مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة «بحوث»، المشارك ضمن وفد المركز، إن الجولة التي ينظمها المركز تأتي في وقت مرت فيه دولة الإمارات والمنطقة بأحد أهم تحدياتها، وهو ما يتطلب التشاور وتبادل الأفكار حول متطلبات المرحلة القادمة.
وأشارت الدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن الجولة تعكس نهج المركز في تفعيل الشراكات الدولية، وتحويلها إلى مسارات تعاون معرفي مستدام.

جلسات نقاشية

أخبار ذات صلة
الناتو يطلب توضيحا بشأن قرار سحب قوات أميركية من ألمانيا
إنقاذ الحوت "تيمي" في عملية دراماتيكية

يُذكَر أن الجولة الأولى من برنامج EC-Global Roundtable انطلقت في فبراير من العام الجاري، وشملت الجمهورية الإيطالية، كما تضمّنت زيارة مركز الدراسات الدفاعية العليا (CASD) في العاصمة روما، وعقْد سلسلة جلسات نقاشية، تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ضمن إطار تبادل الرؤى، وبناء شراكات بحثية دولية.

حبيب الملا
سلطان النعيمي
ريطانيا
ألمانيا
البرلمان الألماني
رشاد السعدي
المملكة المتحدة
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
عبدالخالق عبدالله
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:25
جمال المشرخ خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تقود قراراً تاريخياً يدين الهجمات الإيرانية على البنية التحتية لتقنية المعلومات
3 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن ننهي حصار إيران مبكراً والوقت في صالحنا
3 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 مبادرة إماراتية نوعية لدعم صمود أهالي غزة
3 مايو 2026
طالب سوداني نازح أمام خيمة تُستخدم كفصل دراسي مؤقت جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سياسات «سلطة بورتسودان» تُعمّق عزلة السودان الدولية
3 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©