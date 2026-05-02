الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد

2 مايو 2026 23:25

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة.
وجرى، خلال اللقاء، بحث التداعيات الخطيرة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وجدد معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، التأكيد على تضامن بلاده مع دولة الإمارات، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين.
من جانبه، ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان التي تأتي تجسيداً لعمق العلاقات بين البلدين، وتأكيداً على تضامن جمهورية سنغافورة الصديقة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.
واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية المتصلة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإرساء السلام المستدام في المنطقة وصون أمنها واستقرارها.
كما بحثا، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الشاملة بين البلدين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة ترتبطان بعلاقات استراتيجية عميقة تواصل النمو والتطور في إطار الشراكة الشاملة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبما يخدم أهدافهما التنموية، ويحقق المزيد من الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعبيهما.
حضر اللقاء معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة.

المصدر: وام
