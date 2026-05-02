دبي تعزز منظومة النقل المستدام ب735 حافلة كهربائية جديدة

دبي (وام)



سرعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من وتيرة تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى منظومة نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، عبر التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية، وتوريد 735 حافلة سيتم استكمال تسليمها تدريجياً خلال عام 2026، في خطوة تمثل الدفعة الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وتشغّل «الهيئة» حالياً 40 حافلة كهربائية ضمن أسطول النقل الجماعي، في إطار خطة شاملة للتحول الكامل إلى وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة، تشمل اعتماد الحافلات الكهربائية والهيدروجينية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وأهداف دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.

وأنجزت «الهيئة» مشروع البنية التحتية للشحن الكهربائي في 5 مواقع تشغيلية رئيسية، تضم 32 شاحناً بقدرة 360 كيلوواط، موزعة على: القوز، والروية، والليسيلي، والخليج التجاري، إضافة إلى محطة جبل علي، بما يعزز جاهزية الأسطول ويدعم استمرارية التشغيل وفق متطلبات التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية.

وبدأت «الهيئة» تشغيل إحدى الحافلات الكهربائية على خط F13، بمدى يصل إلى 370 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، وبطارية بسعة 470 كيلوواط/ساعة، مع التركيز على كفاءة أنظمة التكييف ومستوى الراحة، بما يلبي متطلبات التشغيل في البيئة الحضرية.

وتستند «الهيئة» في تقييم أداء الحافلات الكهربائية إلى مجموعة من المؤشرات الفنية والتشغيلية تشمل مدى البطارية، وزمن الشحن، وتكرار الحاجة لإعادة التزويد بالطاقة، إلى جانب معايير الانبعاثات والهدوء والكفاءة التشغيلية.

وأظهرت نتائج التشغيل تفوقاً واضحاً للحافلات الكهربائية، خاصة في الرحلات الحضرية القصيرة والمتوسطة، مع تسجيل نسبة رضا تجاوزت 95% لدى السائقين والركاب.

وقال مروان الزرعوني، مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية يأتي ضمن استراتيجية «الهيئة» للتحول إلى منظومة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، من خلال تبني حلول تشغيلية متقدمة تعزز كفاءة الأداء، وتسهم في خفض الانبعاثات.

وأضاف: تطوير البنية التحتية للشحن الكهربائي في مواقع تشغيلية رئيسية يمثل دعامة أساسية لنجاح هذا التحول ويضمن جاهزية الأسطول واستمرارية تشغيله بكفاءة عالية، ويدعم التوسع التدريجي في إدخال الحافلات الكهربائية ضمن شبكة النقل العام. وأكد أن نتائج التشغيل الأولية للحافلات الكهربائية أظهرت مستويات عالية من الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، إلى جانب توفير تجربة نقل مريحة للركاب، خاصة في الرحلات الحضرية، مما يعزز توجه «الهيئة» نحو توسيع نطاق استخدامها خلال المرحلة المقبلة.

وتقيس «الهيئة» الأثر البيئي لهذا التحول عبر مؤشرات رئيسية تشمل البصمة الكربونية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك وقود الديزل.



خفض الانبعاثات

سجلت «الهيئة» انخفاضاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 12 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وبنسبة 44 % مقارنة بعام الأساس 2022.

وأسهم تشغيل الحافلات الكهربائية أيضاً في تجنب أكثر من 59.263 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2025، ما يدعم مستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية أشمل لتحقيق النقل العام عديم الانبعاثات.