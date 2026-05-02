سعيد الهاجري يلتقي وزيرة خارجية جورجيا ويعقد اجتماعات خلال زيارة عمل إلى تبليسي

عقد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، اجتماعات ثنائية خلال زيارة العمل التي أجراها إلى جمهورية جورجيا مع كل من معالي ماكا بوتشوريشفيلي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا، ومعالي ديفيد سونغولاشفيلي وزير حماية البيئة والزراعة، ومعالي باتا ساليا وزير العدل، وجينادي أرفيلادزه نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وأكدت هذه الاجتماعات على قوة وتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالاقتصاد والبنية التحتية وخدمات الأعمال والزراعة والطاقة وحماية البيئة والاستدامة.

وجدد معالي الهاجري التزام دولة الإمارات بتوطيد الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع جورجيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبهم، أشاد المسؤولون في جمهورية جورجيا بتطور العلاقات الثنائية، معربين عن ثقتهم بأن هذه الزيارة والاجتماعات المصاحبة لها ستسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد شهدت زيارة معالي الهاجري مشاركة رفيعة المستوى من قِبل مسؤولين من عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، شملت كلاً من عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، XRG، موانئ أبو ظبي، قطارات الاتحاد، دراجون أويل، شركة سلال، ومصدر.