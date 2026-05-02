الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قدمها «الهلال الأحمر».. 300 ألف دولار دعماً لـ «أمراض جراحة القلب» بأديس أبابا

محمد سالم الراشدي ومحمد هلال الكعبي وأحمد ساري المزروعي والحضور خلال زيارة لمقر المركز (وام)
3 مايو 2026 01:28

أديس أبابا (وام)

أعلن «الهلال الأحمر» الإماراتي تقديم مساعدة مالية قيمتها 300 ألف دولار دعماً لمركز أمراض جراحة القلب في أديس أبابا لتعزيز جهوده بمجال الرعاية الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للأطفال في إثيوبيا. 
 تم الإعلان عن المساعدة المالية - على هامش فعاليات سباق زايد الخيري المقرر اليوم في أديس أبابا - وذلك خلال زيارة رسمية، أمس، قام بها وفد ضم: محمد سالم الراشدي، سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المُنظّمة لسباق زايد الخيري، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى مقر المركز وسط العاصمة. 
 وقال المزروعي، إن الدعم المالي للمركز يؤكد التزام «الهيئة» بتعزيز مبادرات الرعاية الصحية، لاسيما في مجال علاج أمراض القلب لدى الأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، لترسيخ رؤية القيادة الرشيدة في بناء عالم أكثر صحة ورحمة وتلاحماً. 

أخبار ذات صلة
النسخة الأولى من سباق زايد الخيري تنطلق غداً في إثيوبيا
اكتمال الاستعدادات للنسخة الأولى من سباق زايد الخيري في أديس أبابا
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر الإماراتي
أديس أبابا
إثيوبيا
جراحة القلب
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:25
جمال المشرخ خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تقود قراراً تاريخياً يدين الهجمات الإيرانية على البنية التحتية لتقنية المعلومات
3 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن ننهي حصار إيران مبكراً والوقت في صالحنا
3 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 مبادرة إماراتية نوعية لدعم صمود أهالي غزة
3 مايو 2026
طالب سوداني نازح أمام خيمة تُستخدم كفصل دراسي مؤقت جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سياسات «سلطة بورتسودان» تُعمّق عزلة السودان الدولية
3 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©