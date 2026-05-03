البحث والإنقاذ بشرطة دبي ينفذ 1844 مهمة خلال الربع الأول

نفذت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي 1844 مهمة خلال الربع الأول من العام 2026، ضمن منظومة عمل متكاملة لتعزيز السلامة العامة والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، بما يعكس جاهزية فرقها الميدانية وكفاءتها المهنية.

وأكد اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة أن هذه النتائج تأتي في إطار التوجيهات المستمرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن جهود تدعم التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الأمن والأمان والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

ونوه إلى حرص الإدارة على تطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، وتكامل الجهود مع الشركاء لتقديم خدمات استباقية وفعالة.

وأشار إلى أن عدد المهام المنفذة يعكس الجاهزية التامة لفرق البحث والإنقاذ وقدرتها على التعامل مع البلاغات بكفاءة وسرعة، بما يضمن تقليل زمن الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أوضح العقيد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث والإنقاذ، أن الفرق تعاملت مع 1844 مهمة، شملت 96 حادثاً، و105 مهام نقل، و8 عمليات إنقاذ لمركبات علقت في الرمال، و675 مهمة نقل مركبات خارج مسارات الشوارع، و288 مهمة فتح أبواب مغلقة، إلى جانب 6 سيناريوهات تدريبية، و237 مهمة تأمين فعاليات، و31 مهمة أخرى.

وأكد أن شرطة دبي تولي اهتماماً بتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متقدمة تحاكي مختلف أنواع الحوادث، بما يسهم في رفع الجاهزية وتعزيز مهارات التعامل مع الحالات الحرجة.

وأشار إلى أن تنفيذ السيناريوهات التدريبية يأتي ضمن خطة لاختبار كفاءة الفرق وجاهزية المعدات، وضمان سرعة اتخاذ القرار في الحالات الطارئة، مؤكداً استمرار تطوير المنظومة التشغيلية بما يعزز ريادة شرطة دبي عالمياً في مجالات الأمن والسلامة والإنقاذ.