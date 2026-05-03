الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور

3 مايو 2026 15:07

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة كارول نافروتسكي، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة كارول نافروتسكي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي دونالد توسك، رئيس وزراء جمهورية بولندا.

المصدر: وام
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور
