طقس صحو إلى غائم مع رياح خفيفة إلى معتدلة غدا

أبوظبي
3 مايو 2026 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:17 والمد الثاني 02:09، والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 19:50.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:46 والمد الثاني 22:27، والجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                     39 25 70 15

دبي                           38 25 70 20

الشارقة                       38 24 65 15

عجمان                        35 24 65 25

أم القيوين                      36 24 60 25

رأس الخيمة                   39 25 60 15

الفجيرة                         40 28 60 20

العـين                           40 25 45 15

ليوا                              42 25 50 10

الرويس                        33 22 70 30

السلع                            34 27 70 25

دلـمـا                            31 29 70 35

طنب الكبرى / الصغرى    32 28 75 40

أبو موسى                      29 28 70 40.

المصدر: وام
