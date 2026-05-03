«الإمارات للدواء» تستعرض مبادراتها لدعم التصنيع الدوائي

الدكتورة فاطمة الكعبي
3 مايو 2026 17:15

دبي (الاتحاد)
تستعرض مؤسسة الإمارات للدواء، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، مبادراتها الهادفة إلى تمكين الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءة منظومتها، بما يسهم في دعم استدامة القطاع وتطوير قدراته المستقبلية.
ويشارك، ضمن منصة المؤسسة، في المعرض 10 مصانع وطنية للأدوية البشرية والبيطرية، إلى جانب منشآت متخصصة في المنتجات الزراعية والصحية، وشركات قائمة وأخرى ناشئة، تصنع في الدولة منتجات طبية متنوعة في مجالات الأدوية المثيلة والتقنيات الدوائية المبتكرة والمعدات الطبية والمنتجات البيطرية والأسمدة والمبيدات.
وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن الجهود التي تبذلها المؤسسة تعكس تقدماً ملموساً في كفاءة الإجراءات التنظيمية وسرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع، من خلال تسريع مسارات التسجيل والترخيص وتبسيط العمليات المرتبطة بإدخال المنتجات الدوائية إلى السوق.
وقالت: «تعكس المشاركة قدرة المؤسسة على مواءمة الأطر التنظيمية مع متطلبات الصناعة المتقدمة، بما يختصر الزمن اللازم لطرح المنتجات ويعزّز جاهزية السوق المحلي للتعامل مع المستجدات. كما نركّز على توظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في خلق بيئة أعمال تدعم نمو الشركات وتسهل توسّعها داخل الدولة وخارجها». 
وتأتي مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في معرض «اصنع في الإمارات 2026» في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المحلية، ودعم توطينها، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم نمو القطاع ويعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات الدوائية القائمة على الابتكار والاستدامة.

