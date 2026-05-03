اليوم... بدء تطبيق رسوم «درب» على بوابتين جديدتين في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



يبدأ، اليوم، تطبيق الرسوم المرورية عبر بوابتين جديدتين، ضمن نظام التعرفة المرورية «درب»، بحسب ما أعلنه مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، في خطوة تستهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق في الإمارة.

وأوضح المركز أن البوابتين الجديدتين تم إنشاؤهما بالتعاون مع شركة «كيوموبيليتي»، حيث تقع الأولى على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة غنتوت، فيما تقع الثانية على شارع واحة الكرامة عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد، على أن يتم تشغيلهما على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، اعتباراً من اليوم.

وبيّن المركز أنه سيتم فرض رسم قدره 4 دراهم على كل عملية عبور، مع استمرار إعفاء مركبة واحدة للفئات المستحقة، والتي تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين، وفق النظام المعتمد.

وأكد المركز أن اختيار موقعي البوابتين جاء بناءً على دراسات مرورية متخصصة أخذت في الاعتبار كثافة الحركة وأنماط التنقل، إلى جانب توافر مسارات بديلة، حيث يمكن لمستخدمي بوابة واحة الكرامة استخدام شارع الشيخ راشد بن سعيد أو شارع الخليج العربي، فيما تتوافر لمستخدمي بوابة غنتوت خيارات بديلة عبر شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وأشار مركز النقل المتكامل إلى أن إضافة البوابتين تأتي ضمن جهود تطوير البنية التحتية للطرق، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، مؤكداً مواصلة متابعة تأثير النظام من خلال تقييمات دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز كفاءة الحركة المرورية في الإمارة.